Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента

Борис Кагарлицкий обвиняется в оправдании терроризма и по решению суда в Коми находится под стражей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Кагарлицкий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в суде.

Кагарлицкий обвиняется в оправдании терроризма и по решению суда в Коми находится под стражей.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов.