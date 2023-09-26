В Москве вынесли приговор главарю ОПГ из Татарстана за убийство конкурента

Убийство произошло в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам колонии главаря преступного сообщества "29-й комплекс" из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за организацию убийства другого криминального авторитета из Татарстана Айдара Исрафилова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Савеловского районного суда Москвы Саляхов А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору и по найму). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года. По совокупности преступлений и путем частичного сложения назначенных ранее наказаний он осужден на 25 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В 2006 году Верховный суд Татарстана вынес приговор Саляхову и 30 участникам ОПС за 21 убийство и другие преступления.

Убийство Исрафилова было совершено в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Саляхов признал вину в организации этого преступления. Его дело было рассмотрено в особом порядке и без исследования доказательств.

На этапе следствия он дал показания на бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова. Согласно показаниям Саляхова, Гафуров также входил в ОПГ "29-й комплекс", и инициатива убийства Исрафилова исходила от него. Дело бывшего ректора также рассматривается в Савеловском суде. Вину он не признает.