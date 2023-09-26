Суд оставил в силе основное наказание экс-главе Госстройнадзора Кузбасса по "Зимней вишне"

После отбывания наказания Танзиле Комковой запретили покидать место проживания без согласия надзорных органов

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без изменений в основной части приговор экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также Светлане Шенгерей и Никите Чередниченко по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". При этом после отбывания наказания Комковой запретили покидать место проживания без согласия надзорных органов, сообщили в пресс-службе суда.

"Указано в части назначенного осужденной Т. К. Комковой и Н. П. Чередниченко дополнительного наказания в виде ограничения свободы на невозможность выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором они будут проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы", - сообщили в суде.

Также отменили приговор на взыскание арестованного имущества, но сохранили арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа. "В остальной части приговор Центрального районного суда Кемерова от 20 декабря 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - добавили в пресс-службе суда.

О втором деле по пожару в "Зимнем вишне"

В зависимости от роли каждого из подсудимых, им инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Никто из фигурантов свою вину в рамках предъявленных обвинений не признал.

Как было установлено судом и следствием, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013-го по март 2014 года по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, Комкова и ее бывшая подчиненная Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных при проведении проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации.

В ноябре 2021 года Заводский районный суд огласил приговор в отношении руководителей, охранника ТРЦ, а также пожарных, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне". Все они признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Областной суд смягчил приговор каждому из осужденных на два месяца, исключив обвинение о совершении преступления организованной группой. Также экс-глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев были приговорены к 10,5 и 8,5 года колонии общего режима соответственно, приговор в законную силу не вступил, он обжалован.