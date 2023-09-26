В Химках задержали пьяного мужчину за поджог флага России

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии поджег флаг России, установленный на входной группе спортивного комплекса на улице Чкалова в Химках. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправного деяния в кратчайшие сроки установлен и доставлен в территориальное подразделение ранее судимый 26-летний житель Калужской области. Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджег государственный флаг РФ, расположенный на входной группе спортивного комплекса на улице Чкалова", - сказала она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. "Он задержан в порядке ст. 91 УПК России", - добавила Петрова.