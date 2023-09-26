26 сентября, 08:11

В Химках задержали пьяного мужчину за поджог флага России

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии поджег флаг России, установленный на входной группе спортивного комплекса на улице Чкалова в Химках. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправного деяния в кратчайшие сроки установлен и доставлен в территориальное подразделение ранее судимый 26-летний житель Калужской области. Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджег государственный флаг РФ, расположенный на входной группе спортивного комплекса на улице Чкалова", - сказала она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. "Он задержан в порядке ст. 91 УПК России", - добавила Петрова. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация