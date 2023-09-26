В Москве задержали граждан Таджикистана, находившихся в розыске за похищение и убийство

Решается вопрос об их экстрадиции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двоих граждан Таджикистана, которые находились в международном розыске за похищение и убийство человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Главного управления уголовного розыска МВД России и московского уголовного розыска задержали двоих братьев - граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в убийстве с особой жестокостью, связанном с похищением человека", - сказала она.

Волк отметила, что, по версии следствия, в ноябре 2020 года находившиеся в России братья узнали, что их сестра в Таджикистане вступила в близкие отношения с мужчиной. Вернувшись на родину, они похитили и убили сожителя сестры, а тело закопали на свалке. После совершения преступления преступники скрылись на территории РФ.

Компетентными органами Таджикистана обвиняемые были объявлены в международный розыск. Российские полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их. "В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных в Таджикистан", - добавила представитель ведомства.