26 сентября, 08:22

В Краснодарском крае в результате стрельбы в кафе пострадали три человека

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Конфликт произошел между группой мужчин на улице возле кафе в Абинске Краснодарского края, в ходе которого один из них выстрелил, предварительно, из травматического пистолета. В результате троим потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В центре города возле кафе между молодыми людьми произошел конфликт, в результате мужчина выстрелил в троих парней из травматического пистолета и скрылся на автомобиле. Потерпевшим, местным жителям в возрасте от 20 до 22 лет, потребовалась медицинская помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудникам полиции удалось задержать стрелявшего, 41-летнего местного жителя обнаружили в гостинице, на травматический пистолет у него не имелось разрешения. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве, на время предварительного следствия он взят под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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