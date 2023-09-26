26 сентября, 08:17,
обновлено 26 сентября, 08:30

В Тюмени рядом с драмтеатром загорелись декорации

По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 кв. м

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Декорации загорелись вблизи Тюменского большого драматического театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что декорации находятся возле стен театра.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара. "Сообщение о пожаре поступило сегодня в первом часу дня. Прибывшими к месту вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение декораций на прилегающей к театру территории. В считанные минуты пожар был ликвидирован. По предварительным данным, общая площадь пожара составила около 30 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация