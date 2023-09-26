26 сентября, 08:31

В Венгрии суд вынес приговор капитану судна, виновному в гибели 28 туристов

Юрия Чаплинского приговорили к пяти годам и шести месяцам заключения

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Капитан теплохода Viking Sigyn гражданин Украины Юрий Чаплинский, которому были предъявлены обвинения в совершении аварии на Дунае, повлекшей гибель 28 туристов из Южной Кореи, приговорен к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Как сообщило информационное агентство MTI, такое решение вынес центральный районный суд Пешта.

Трагический инцидент произошел на Дунае в черте Будапешта 29 мая 2019 года. Теплоход Viking Sigyn, которым управлял Чаплинский, столкнулся с небольшим прогулочным судном Hableany ("Русалка") с двумя членами экипажа и 33 южнокорейскими туристами. Судно затонуло, 27 человек погибли. Их тела были найдены, один из пассажиров до сих пор числится пропавшим без вести. Капитану теплохода были предъявлены обвинения в халатном отношении к своим обязанностям, повлекшим массовую гибель людей. 

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