Фигуранта дела о смерти аниматоров на Кубани подозревают в еще одном убийстве

По делу допросили более 50 свидетелей

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи установили причастность одного из обвиняемых по уголовному делу об убийстве аниматоров в Краснодарском крае в апреле 2023 года к совершению еще одного убийства, совершенного в мае 2013 года в Ейском районе, при проверке его показаний обнаружили тело жертвы. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"В ходе отработки круга связей фигурантов было установлено, что 31-летний обвиняемый в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района совершил убийство своего знакомого, о котором ранее не было известно правоохранителям. Затем мужчина с помощью двоих знакомых перевез тело погибшего в окрестности станицы Новодеревянсковской Каневского района, где инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого, после чего закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено новое обвинение", - говорится в сообщении.

Показания проверили на месте происшествия, следователям и криминалистам удалось обнаружить и извлечь тело жертвы, личность устанавливается.

Касаемо уголовного дела об убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко сообщается, что троим фигурантам предъявлено обвинение в совершенном убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Все трое остаются под стражей на время следствия по решению суда, по уголовному делу допрошены более 50 свидетелей, проведены более 25 судебных экспертиз.

По делу об убийстве мужчины и девушки сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ России были задержаны на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска три жителя Кубани в возрасте от 30 до 45 лет.

28 апреля 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, следуя на автомобиле из станицы Крыловской в Усть-Лабинск, проезжая участок трассы М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района, пропали без вести. По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля на мужчину и девушку напали трое мужчин. С банковских карт мужчины и девушки сняли не менее 250 тыс. рублей, похитили их ювелирные украшения стоимостью порядка 189 тыс. рублей после чего убили, тела спрятали, а автомобиль и другие ценные вещи сожгли, ущерб оценили в сумму более 1,5 млн рублей.