Обвиняемого в похищении женщины жителя Челябинска оставили под стражей

Арест ему продлили до 30 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил до 30 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, обвиняемому в совершенном 14 лет назад похищении женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Центральный районный суд Челябинска продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 декабря 2023 года. Стороне защиты в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения было отказано", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 августа суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2023 года.

По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу. Ее он удерживал в доме до середины лета 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть домовладение. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность мужчины к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).