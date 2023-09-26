Глава Северной Осетии сообщил о проверке заявлений об избиении мобилизованных в Запорожье

По словам Сергея Меняйло, конфликт между военнослужащими и военной полицией "действительно произошел"

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло инициировал проверку сообщений об избиении мобилизованных из республики на территории Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Наши ребята из батальонов "Шторм.Осетия" и "Алания" связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел", - написал Меняйло. По его словам, он сразу связался с руководством Южного военного округа, о случившемся доложили командующему 58-й общевойсковой армией.

Ранее в соцсетях распространилось видео мобилизованного Арсена Темираева, который заявил, что в городе Токмаке его вместе с двумя однополчанами избили сотрудники военной полиции.