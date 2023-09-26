ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пять человек пострадали

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 боеприпасов и совершили несколько атак с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате пять человек пострадали, повреждения получили 18 домовладений и несколько автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и восемь минометных снарядов. Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент ЛЭП восстановлена", - сообщил Гладков. По его словам, под артиллерийский обстрел попал Шебекино - зафиксировали восемь прилетов. Один из снарядов попал в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. "Есть пострадавшая, пассажирка автомобиля, у женщины легкая контузия, от госпитализации отказалась. В результате обстрела повреждены семь частных домовладений, четыре автомобиля и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - проинформировал губернатор.

При повторном обстреле Шебекино часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, пострадали двое сотрудников. На территории предприятия повреждения получили три производственных помещения и один автомобиль. "По селу Муром выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 кв. м. Сейчас возгорание ликвидировано. Один из инфраструктурных объектов связи в Муроме атакован с помощью дрона-камикадзе. В районе поселка Батрацкая Дача сбит БПЛА противника. По селу Середа и МАПП "Шебекино" выпущено 15 и 9 минометных снарядов соответственно", - сообщил Гладков.

В Белгородском районе 25 сентября по селу Щетиновка ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка - четыре. В селе Таврово сбито два БПЛА самолетного типа, в селе Крутой Лог после работы ПВО выявили повреждения кровли в одном частном домовладении. В Борисовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировали 10 минометных снарядов и 4 гранатометных выстрела.

В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстрелян поселок Уразово - установлено 15 прилетов. "Есть двое пострадавших: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Различные повреждения получили четыре частных домовладения: выбиты окна, разрушены хозпостройки, посечены кровля и забор, повреждены линия электропередачи и газопровод", - написал губернатор.

В Волоконовском районе по хутору Старый и окраине хутора Киселев выпустили шесть и пять минометных снарядов соответственно. В Грайворонском городском округе в селе Антоновка сбили один беспилотник самолетного типа. В районе села Ивановская Лисица сбито семь БПЛА самолетного типа. "Посечен один легковой автомобиль. Также противник обстрелял окраины хутора Байрак и села Козинка - установлено три и два прилета соответственно. В Ракитянском районе над селом Зинаидино системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков.