26 сентября, 09:12

Начальника отдела Минэкономразвития Республики Алтай задержали за взятку

Вместе с ним также задержаны несколько сотрудников полиции региона и руководитель коммерческой организации

ТАСС, 26 сентября. Начальника отдела по управлению земельными ресурсами министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, предпринимателя и несколько сотрудников полиции задержали за получение взятки в размере 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Задержан начальник отдела по управлению земельными ресурсами Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, а также несколько сотрудников полиции региона и руководитель коммерческой организации. Указанные лица в составе преступной группы получили от предпринимателя взятку в виде денежных средств в сумме 8 млн рублей за беспрепятственное оформление документов по выкупу земельного участка в собственность", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигурантов заключили под стражу. 

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