На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП

Еще один пострадал

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Минусинском районе на юге Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские работают на месте ДТП с тремя погибшими в Минусинском районе. Предварительно, сегодня в 14:20 (10:20 мск) на 31-м км автодороги "Саяны" произошло столкновение трех автомобилей: Volkswagen Passat, Nissan Vanette и Nissan Sunny. В результате ДТП погибли три женщины, находившиеся в салоне автомобиля Nissan Sunny", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в ДТП также есть один пострадавший. "В результате аварии погибли три человека (взрослые), еще один пострадал. Прибывшие на место пожарные-спасатели ломами отгибали двери автомобилей, чтобы облегчить доступ следственно-оперативной группе", - пояснили в МЧС.

В региональном главке МВД рассказали, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Vanette при обгоне столкнулся с движущимся на встречу автомобилем Volkswagen. "В результате чего Volkswagen допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Sunny. В результате погибли <…> женщина-водитель 1988 года рождения и две пассажирки 1988 и 1981 годов рождения", - пояснили в ведомстве.