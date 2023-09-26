В Красногорске три человека получили огнестрельные ранения после конфликта

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека получили огнестрельные ранения после конфликта в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. 25 сентября в вечернее время в реанимационное отделение больницы с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данному факту следователем следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошел конфликт, возникший на фоне личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и произвел несколько выстрелов в оппонентов, после чего на своем автомобиле скрылся с места преступления.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств", - заключили в ГСУ.