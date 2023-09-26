FT cообщила о намерении Индонезии взыскать с Британии часть штрафа Airbus

О сумме компенсации не сообщается

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии решили в судебном порядке взыскать с Великобритании "причитающиеся" им средства из €3,6 млрд, выплаченных в 2020 году корпорацией Airbus в виде штрафов регулирующим органам США, Соединенного Королевства и Франции. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, речь идет о крупнейшем на тот момент в мире урегулировании дела о взяточничестве за рубежом в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA). Доля Великобритании включала штрафы за коррупцию и взяточничество в Индонезии, затрагивающие авиакомпанию Garuda Indonesia. Трехлетний испытательный срок Airbus по условиям соглашения, заключенного в том числе с британским Управлением по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), завершился в январе этого года.

Министр юстиции и по правам человека Индонезии Ясона Лаоли заявил Financial Times, что Джакарта "выступит с иском в английском суде с целью аннулировать текущее DPA и <...> заключить новое соглашение с учетом прав пострадавшего государства". О сумме компенсации, которую хочет получить индонезийская сторона, не сообщается.

По словам Лаоли, он хотел обсудить этот вопрос в июле во время визита в Лондон, однако его британский коллега оказался в то время в отпуске. "Мы крайне разочарованы тем, что наша просьба не получила должного внимания", - сказал министр. Индонезийская сторона предоставила "важные доказательства" британскому расследованию в отношении Airbus, что помогло заключить соглашение об отсрочке, однако компенсации за сотрудничество не получила, добавил он.

В связи с этим, по данным газеты, Джакарта отказывается от оказания содействия SFO в отдельном расследовании, касающемся канадского производителя самолетов Bombardier.

Великобритания совместно с США и Францией заключила сделку в 2020 году после того, как крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности призналась в правонарушениях в нескольких странах, включая Индонезию, где "вознаграждение" получили руководители авиакомпании Garuda Indonesia.