Российская система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Токмаку

Информация о жертвах и разрушениях уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 11:05 по московскому времени преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмаку. Сработала система ПВО ВС РФ. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб.

За последние дни Токмак уже в третий раз подвергается ударам со стороны ВСУ. Так, 24 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по городу. По данным Минздрава Запорожской области, в результате атаки один человек погиб, 13 получили ранения. В понедельник ВСУ снова нанесли удар по окраинам города, ранения получили три мирных жителя.