В Брянске эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании

Информация поступила на электронную почту Центра обработки вызовов учреждения "Безопасный регион"

БРЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Учащихся и педагогов школы №51 в Брянске эвакуировали из-за ложного звонка о минировании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в 11:15 в Единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска сообщили, что на электронную почту Центра обработки вызовов учреждения "Безопасный регион" поступило сообщение о заминировании школы №51. На место были направлены все службы жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Информация о минировании не подтвердилась. Учебное заведение полностью обследовали, взрывоопасных веществ не обнаружено.