В Крыму осудили двух человек за подготовку нападения на инкассаторов

Суд приговорил их к 6 годам 4 месяцам и 6 годам 10 месяцам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Симферополе приговорил двоих жителей к 6 годам 4 месяцам и 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к разбойному нападению на инкассаторов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Подсудимые в марте текущего года готовились к совершению разбойного нападения на сотрудников инкассаторской службы одного из отделений банка. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 6 годам 10 месяцам и 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подсудимые перед нападением следили за работой инкассаторов и тренировались стрелять из автомата. Кроме того, один из мужчин похитил регистрационные знаки с автомобиля для конспирации транспорта.

"В конце марта 2023 года в арендованном автомобиле под управлением одного из соучастников сотрудниками ДПС было обнаружено и изъято приобретенное оружие и боеприпасы к нему. Также сотрудниками полиции из машины изъяты перчатки, маски и сменная одежда злоумышленников", - добавили в прокуратуре.

Дело рассматривалось по п. "а" ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 325.1 (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства), ч. 1 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 162 (приготовление к разбою), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).