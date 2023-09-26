В Югре неизвестные сообщили о минировании школы

Ученики и учителя эвакуированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ученики и учителя были эвакуированы из лицея в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа, из-за сообщения о минировании здания. Проводится проверка школы на наличие опасных предметов, сообщили в администрации города.

"Сегодня в УМВД Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании МБОУ "Лицей". Обучающиеся и педагоги были своевременно эвакуированы", - сказано в сообщении.

По данным властей, в настоящее время кинологическая служба проводит проверку территории учреждения на наличие опасных предметов.