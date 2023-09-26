Арбитраж Ростовской области отклонил иск к местному управлению ФАС

Ведомству удалось доказать картельный сговор управления здравоохранения Ростова-на-Дону и двух частных поставщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск управления здравоохранения Ростова-на-Дону и двух частных поставщиков к местному управлению ФАС. Ведомству удалось доказать их картельный сговор, сообщили в пресс-службе управления.

"Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию ростовского УФАС России в отношении управления здравоохранения Ростова-на-Дону, ООО "Территория красоты" и ООО "Стармед", реализовавших антиконкурентное соглашение, в результате чего значительно возросли цены на медицинские кровати в период пандемии. <…> Цена контракта, заключенного для оборудования дополнительных круглосуточных коек инфекционного профиля в МБУЗ "Городская больница № 20" Ростова-на-Дону в связи с угрозой распространения COVID-19, в итоге возросла более чем на 80%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в УФАС, поставщики пытались обжаловать решение ведомства в арбитражном суде региона, однако суд встал на сторону ведомства. Изначально дело возбудили на двух поставщиков, однако позднее правоохранители выявили причастность и заказчика - управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

По версии следствия, поставщики создали цепочку посредников для увеличения цены на медицинские кровати, а городское управление здравоохранения приобрело койки по завышенной на 17,5 млн рублей цене. "ООО "Территория красоты" купило кровати у ООО "Медсталин" по 216 тыс. рублей за единицу, а затем продало их ООО "Стармед" уже по 375 тыс. рублей. В итоге товар был поставлен заказчику по 391 тыс. рублей за штуку", - уточнили в УФАС.