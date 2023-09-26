В Якутии предложили увеличить финансирование борьбы с природными пожарами

Учредитель Центра профилактики лесных пожаров Григорий Куксин отметил, что регион является одним из самых сложных в плане тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Масштабы природных пожаров в Якутии, особенно на севере региона, растут из-за климатических изменений, властям республики следует наращивать финансирование борьбы с этим явлением. Такое мнение высказал ТАСС учредитель Центра профилактики лесных пожаров Григорий Куксин.

По данным ГУ МЧС по республике Саха (Якутия), прямой ущерб для региона от лесных пожаров в 2023 году, по предварительным подсчетам, превысил 347 млн рублей.

"Якутии нужно значительно увеличивать количество средств, которые идут на борьбу с пожарами. Потому что лучше не будет. Ситуация во всем мире меняется, и особенно, конечно, в северных, арктических районах - там обстановка становится все хуже и напряженнее. Поэтому надо заранее наращивать количество людей и техники, которая будет с этим работать", - добавил Куксин.

По его мнению, в условиях устойчивых антициклонов нужно увеличивать число пожарных, техники и авиации, которая будет доставлять людей к очагам возгорания. "Понятно, что многим понравилось применять самолеты-зондировщики, вызывать осадки. Но это не панацея, этот самолет срабатывает только в тех условиях, когда есть зрелые облака, когда уже достаточно влаги. В условиях антициклона невозможно вызывать искусственные осадки", - пояснил эксперт.

Пожары в зоне контроля

По данным на 25 сентября, Якутия является лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству лесных пожаров с начала года - 1 232, на втором месте Хабаровский край - 1 154. Общая площадь, пройденная огнем, в республике уже превысила 1,8 млн га.

"Якутия является одним из самых сложных в плане тушения лесных пожаров регионов. Это связано с огромными размерами республики и тем, что большая ее часть находится в труднодоступной местности. К сожалению, [текущий пожароопасный] сезон, конечно, хуже прошлогоднего. Прошлый год, скорее, был исключением, довольно благополучным. Однако сезон не сильно выбивается из средних многолетних значений", - сказал Куксин.

По его словам, разница по сравнению с прошлым годом объясняется, в основном, погодными условиями. "Какого-то заметного увеличения финансирования не произошло, дефицит средств остается. В целом для Якутии получилось за последние годы немножко нарастить [объем средств, выделяемых на борьбу с пожарами], но это все равно намного меньше, чем требуется для такого сложного региона", - отметил эксперт.

По подсчетам Центра профилактики лесных пожаров, на зону контроля приходится около 80% возгораний. "Это площади пожаров, на которые не хватает людей, техники, топлива. И это не только в Якутии, а по всем дальневосточным регионам", - отметил Куксин.

Эксперт отметил, что меры по борьбе с пожарами предпринимаются, но трудно оценить их эффективность. "Видно, что работа идет, людей перебрасывают, зондировщики летают, но в итоге получается, что все равно основная площадь тех пожаров, которые никто не тушил", - сказал собеседник агентства.

Профилактика пожаров

Эксперт считает, что, помимо увеличения финансирования, властям следует уделять особое внимание профилактике пожаров.

"Значительную долю пожаров, даже в таких сложных и больших регионах, как Якутия, можно предотвращать. Много пожаров вызвано деятельностью людей - прежде всего, хозяйственными практиками, традиционными выжиганиями пастбищ. Климат меняется так быстро, что технологии с использованием огня становятся очень опасными. Практически во всем мире не получается удерживать под контролем ситуацию там, где люди жгут пастбища, там, где сжигают порубочные остатки", - отметил он.

По мнению Куксина, необходимо постепенно находить другие технологии в сельском и лесном хозяйстве. "Непотушенные костры, туристические костры, охотничьи костры - это все тоже важный фактор. В обычных условиях при дожде это не вызывает пожаров. Однако в ситуации, когда экстремальные погодные условия, любой оставленный костер, брошенный окурок - это потенциально крупный пожар, который в этих условиях особенно дорого тушить. И поэтому профилактике нужно уделять особое внимание", - добавил собеседник агентства.

Куксин считает, что в России еще не реализован потенциал волонтеров в борьбе с природными пожарами. "И невозможно на таких огромных просторах, в каждой деревне, в каждом районе, держать полноценную государственную пожарную охрану. Понятно, что все маленькие населенные пункты во всем мире опираются на местных жителей, которые тушат лесные и степные пожары. Это нормальная практика. Но в России, конечно, она пока находится в самом начальном состоянии", - считает он.

Куксин заметил, что требования к муниципальным властям о развитии добровольной пожарной охраны не подкреплены финансовыми ресурсами. "На ранней стадии, конечно, местные жители первыми могут оказаться на месте, прийти на помощь. В России потенциал для роста этого явления есть, но и ограничивающих факторов тоже много. В перспективе, это то, что может довольно здорово поменять ситуацию с пожарами. Для этого надо создавать условия, и это тоже не менее важное направление, чем просто покупать самолеты, вертолеты и бульдозеры", - считает эксперт.

Пожароопасный сезон

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят в Якутии 6 сентября, 15 сентября официально завершился пожароопасный сезон.