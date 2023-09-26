26 сентября, 10:47
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Полтавской областях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 13:22 по местному времени (совпадает с московским) сирены начали звучать в Днепропетровской области, в 13:23 - в Полтавской.

Ранее сегодня тревоги объявлялись в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Поступали сообщения о нескольких взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Ночью там было повреждено промышленное предприятие. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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