В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Полтавской областях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 13:22 по местному времени (совпадает с московским) сирены начали звучать в Днепропетровской области, в 13:23 - в Полтавской.

Ранее сегодня тревоги объявлялись в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Поступали сообщения о нескольких взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Ночью там было повреждено промышленное предприятие.