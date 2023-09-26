В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В 13:22 по местному времени (совпадает с московским) сирены начали звучать в Днепропетровской области, в 13:23 - в Полтавской.
Ранее сегодня тревоги объявлялись в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Поступали сообщения о нескольких взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Ночью там было повреждено промышленное предприятие.