Полиция Испании изъяла более 1,7 тонн кокаина

Правоохранительные органы страны сообщили, что наркотики находились в контейнере с фруктами из Эквадора

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании изъяла в порту Валенсии более 1,7 тонн кокаина, спрятанного в контейнерах с фруктами, привезенными из Эквадора. Об этом сообщается в заявлении испанских правоохранительных органов.

"В результате семи проверок в порту Валенсии было изъято более 1,7 тонн кокаина, спрятанного в контейнерах для морских перевозок, привезенных из Эквадора", - информирует полиция. По ее данным, ответственность за контрабанду наркотиков лежит на преступной организации "Балканский картель". Один из ее участников, прибывший в Испанию из Албании, был задержан.

Расследование проводилось совместно с испанскими службами таможенного контроля в несколько этапов, в ходе которых было изъято несколько крупных партий наркотиков. Правоохранительные органы установили, что преступники использовали полости в холодильных камерах, фальшивое дно в контейнерах и полые балки для хранения и транспортировки запрещенных веществ. Стражи порядка выяснили, что "Балканский картель" намеревался использовать Испанию в качестве пункта ввоза наркотических веществ для последующего их распространения по всей Европе.