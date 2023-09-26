26 сентября, 11:40
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село в приграничном районе Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Село Попово-Лежачи в приграничном районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, часть населенного пункта обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена. Из жителей никто не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Специалисты приступили к ремонту оборудования в населенном пункте. По информации главы региона, в селе также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, на месте работают саперы. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация