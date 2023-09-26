ВСУ обстреляли село в приграничном районе Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Село Попово-Лежачи в приграничном районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, часть населенного пункта обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена. Из жителей никто не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Специалисты приступили к ремонту оборудования в населенном пункте. По информации главы региона, в селе также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, на месте работают саперы.