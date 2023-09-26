В лесах Свердловской области ввели режим ЧС регионального характера

В регионе действуют 22 природных пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября. Введение в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, за сутки проводились работы по тушению 44 пожаров на площади, пройденной огнем, 506 га. Наиболее сложная обстановка отмечается на территории Свердловской области, где действует 22 природных пожара на площади, пройденной огнем, 311 га.