26 сентября, 11:53

В Кисловодске поступила информация о минировании судов

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании судов поступило в Кисловодске, информацию проверяют специалисты. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня утром около 09:00 в Кисловодске поступила информация о том, что все здания судов заминированы. В ходе проверки взрывчатых устройств не обнаружено. Около часа назад вновь поступила информация о минировании судов Кисловодска", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, на место снова выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи с собаками. Суды оцепили. На месте проводится проверка. 

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