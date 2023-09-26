В Кисловодске поступила информация о минировании судов

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании судов поступило в Кисловодске, информацию проверяют специалисты. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня утром около 09:00 в Кисловодске поступила информация о том, что все здания судов заминированы. В ходе проверки взрывчатых устройств не обнаружено. Около часа назад вновь поступила информация о минировании судов Кисловодска", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, на место снова выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи с собаками. Суды оцепили. На месте проводится проверка.