В Мытищах мужчину приговорили к шести годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ

По данным ГСУ СК по Московской области, осужденный распространял под видом достоверных данных заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. В Мытищах мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему местному жителю. Он признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ - 3 эпизода)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подсудимому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что с февраля по март 2022 года осужденный, находясь в квартире по месту жительства в Мытищах, в целях пропаганды своих взглядов систематически размещал на своей странице в социальной сети под видом достоверных данных заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС РФ. О его противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Москве и Московской области, после чего благодаря совместной работе мужчину задержали.