Более 40 человек, потерявших деньги на турпутевках, обратились в полицию в Уфе

Предварительный ущерб превысил 6 млн рублей

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении 36-летней жительницы Уфы, которая продавала турпутевки без оказания соответствующих услуг. Предварительный ущерб превысил 6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 36-летней местной жительницы. Предварительная сумма ущерба - более 6 млн рублей. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и иные потерпевшие от действий подозреваемой", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина оформляла договор на оказание туристических услуг, брала за это плату, но услуги не оказывала. Уже установлено около 40 потерпевших.