В Башкирии вынесли приговор ранившему ножом двух сверстников подростку

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно несовершеннолетнего жителя Башкирии, который в ходе конфликта ранил ножом двух сверстников. Суд учел его положительную характеристику и возмещение вреда потерпевшим, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Суд признал подростка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого положительных характеристик, а также принятые меры по возмещению потерпевшим причиненного вреда. Приговор в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.

В мае сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Иглинского района.

Инцидент произошел в мае на берегу озера, компания несовершеннолетних праздновала окончание школы. В ходе конфликта осужденный нанес по одному удару ножом подросткам в возрасте 15 и 17 лет. Они получили тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Суд также взыскал с обвиняемого 150 тыс. рублей в пользу одного из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.