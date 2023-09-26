В Курганской области МЧС объявило штормовое предупреждение

В отдельных районах региона ожидается до минус двух градусов

ТАСС, 26 сентября. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение из-за заморозков - 27 сентября в отдельных районах региона ожидается до минус двух градусов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу курганских синоптиков, ночью 27 сентября в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 0 и минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

В администрации Кургана призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности. "Также вследствие заморозков на почве возможны повреждения сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры", - отметили в пресс-службе.

В соседней Челябинской области также объявили штормовое предупреждение о заморозках 27-28 сентября в отдельных районах. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Ночью и утром 27-28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов", - сказано в тексте предупреждения.

По данным синоптиков, 25 сентября в регионе наблюдалась теплая погода. Ночью местами прошли небольшие дожди, днем в отдельных районах порывы ветра достигали 17 м/с. Температура воздуха доходила днем до 21-24 градусов тепла, ночью было плюс 5-11 градусов.