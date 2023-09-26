Суд арестовал петербуржца, напавшего с ножом на инспектора ДПС

Его взяли под стражу до 24 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 35-летнего местного жителя, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпинском районе города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Олейнику, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Срок меры - 24 ноября", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в одиннадцатом часу утра 25 сентября Олейник, находясь в состоянии опьянения, на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной в ходе внезапно возникшей неприязни к старшему инспектору ДПС умышленно напал на него у патрульного автомобиля и нанес ему не менее пяти ударов ножом в живот и шею. Пострадавшего полицейского госпитализировали, а напавшего на него мужчину задержали.

Во вторник фигуранту предъявили обвинение, однако сам он, по его словам, не помнит обстоятельств совершения преступления.