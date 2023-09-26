26 сентября, 13:00

Движение на Большой Семеновской улице в Москве затруднено из-за ДТП

Столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта на Большой Семеновской улице в Москве затруднено из-за столкновения двух автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой Семеновской улице столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. 

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