В Уфе ликвидировали пожар на хлебокомбинате

В результате инцидента пострадал один человек

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Полная ликвидация пожара объявлена на хлебокомбинате в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"17:40 (14:40 мск - прим. ТАСС) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в здании хлебокомбината поступило в 00:16 мск, его площадь составила порядка 60 кв. м. В дальнейшем произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 кв. м. В результате пожара пострадал один человек.

Как сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое.