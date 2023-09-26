В Южной Корее два человека погибли при испытаниях боевой машины

По данным Yonhap, речь идет о прототипе бронированной машины десанта KAAV-II, которая разрабатывается для корпуса морской пехоты

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Два сотрудника компании оборонной промышленности погибли в ходе испытаний прототипа бронированной машины морского десанта в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок .

Инцидент произошел на берегу в районе города Пхохан около 15:00 по местному времени (09:00 мск). Сотрудники находились внутри прототипа боевой машины, который погрузился в воду. Их удалось найти и доставить в больницу, но они погибли, не приходя в сознание.

Управление заявило, что проводит проверку в связи со случившимся. Как указывает Yonhap, речь идет о прототипе боевой машины десанта KAAV-II, которая разрабатывается для южнокорейского корпуса морской пехоты.