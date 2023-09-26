В Пензенской области возбудили дело по факту перевозки семи килограмм наркотиков

Полиция задержала отца и сына

ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на трассе в Пензенской области отца и сына, которые перевозили на машине семь килограмм наркотиков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"По имеющейся у оперативников информации, данные граждане были причастны к незаконному обороту наркотиков. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли семь полимерных свертков с порошком светлого цвета, а также банковские карты, ноутбук, сотовые телефоны и денежные средства в сумме 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в составе производное наркотического средства N-метилэфедрона массой около семи килограммов. По словам задержанных - жителей Нижегородской области 1970 и 1992 года рождения - партию наркотиков они должны были доставить из Самарской области в Башкирию для дальнейшего сбыта.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Отец и сын заключены под стражу", - говорится в сообщении.