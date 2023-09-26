В Свердловском районе ЛНР без воды остались 44 тыс. абонентов

Подача воды прекращена на сутки из-за аварии на магистральном водоводе

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Подача воды порядка 44 тыс. абонентам ряда населенных пунктов Свердловского района Луганской Народной Республики (ЛНР) прекращена на сутки из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе <...> прекращена подача воды на города Свердловск, Червонопартизанск, поселки Комсомольский, Мирный и совхоз Орджоникидзе. Без воды остались порядка 44 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко сообщил, что ожидаемое время возобновления поступления воды в резервуары Свердловского водоразборного узла - вечер 27 сентября.