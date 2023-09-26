В Москве умерли двое тяжело пострадавших во время взрыва рядом с АЗС в Махачкале

Взрыв на АЗС в Махачкале

Таким образом, число жертв выросло до 37

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Число жертв взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37. Умерли два пострадавших, госпитализированных в московские клиники, сообщили ТАСС пресс-службе Минздрава Дагестана.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

"Двое тяжело пострадавших, которые были в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву, к сожалению, несмотря на усилия врачей, скончались", - сообщили в пресс-службе.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате пострадали более 80 человек, 16 в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.