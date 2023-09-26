На Люблинской улице в Москве столкнулись две машины

Движение транспорта затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта на пересечении Люблинской и Ставропольской улиц в Москве затруднено из-за столкновения двух автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Люблинской улице в районе дома №50 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что затруднено движение на перекрестке Люблинской и Ставропольской улиц. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.