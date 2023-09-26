Жителя Коми приговорили к трем годам колонии за оскорбление мемориала погибшим на войне

По данным СК, злоумышленник нанес баллончиком трудноудаляемую надпись на мемориале Вечного огня

СЫКТЫВКАР, 26 сентября. /ТАСС/. Житель города Ухты Республики Коми приговорен к трем годам колонии-поселения за повреждение мемориала, установленного в память о погибших в Великую Отечественную войну, и оскорбление памяти защитников Отечества, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Ухты. Он признан виновным в повреждении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), и осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в мае 2022 года фигурант баллончиком с краской нанес на мемориале Вечного огня трудноудаляемую надпись, чем повредил и осквернил его. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.