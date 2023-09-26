Суд Петербурга заочно арестовал бежавшую фигурантку дела о призывах к терроризму

Срок ареста составляет два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заочно заключил под стражу жительницу Всеволожского района Ленинградской области, которая прошлой осенью призывала россиян в сети к массовым беспорядкам и терактам, а после предъявления обвинения бежала в Грузию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в отношении Вероники Кузьминой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма), ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков)", - говорится в сообщении.

Суд предписал арестовать Кузьмину на два месяца с даты фактического задержания. Отмечается, что обвинение женщине предъявили 17 мая, при этом фигурантка полностью признала вину и была отпущена под подписку о невыезде. Однако уже 4 июня она выехала в Белоруссию, а оттуда на следующий день улетела в Тбилиси, где скрылась от следствия. В связи с этим 10 июля ее объявили в федеральный розыск, а 11 августа - в международный.

По данным следствия, не позднее 7 часов 10 минут 24 сентября 2022 года Кузьмина, испытывая неприязнь к российскому государству, через Telegram умышленно вела провокационную переписку в чатах с неограниченным кругом пользователей, где склоняла граждан к подготовке и организации массовых беспорядков в Петербурге и других регионах страны, а также призывала применять насилие в отношении представителей власти и разрушать государственные объекты. Кроме того, некоторые сообщения Кузьминой оправдывали и пропагандировали терроризм.