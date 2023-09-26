26 сентября, 15:20

Депутата астраханской гордумы подозревают в покушении на сбыте наркотиков

Возбудили уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Астрахани, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере)", - говорится в сообщении. 

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