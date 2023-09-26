Суд арестовал участника группового избиения мужчины на детской площадке в Москве

Обвиняемый не признал вину

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд на два месяца заключил под стражу одного из участников группового избиения мужчины на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Вину обвиняемый не признал.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что вечером 23 сентября фигурант вместе с другими злоумышленниками избил мужчину на детской площадке во дворе дома на Мичуринском проспекте в Москве. В правоохранительных органах добавили ТАСС, что неизвестные подошли на детской площадке к девочке. Увидев это, отец вступился за ребенка, но был избит.

Ход и результаты дальнейшего расследования дела находятся на контроле прокуратуры Москвы.