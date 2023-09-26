26 сентября, 15:52

В Москве в районе Люблинской улицы восстановили движение транспорта после ДТП

На Люблинской улице в районе дома №50 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта на пересечении Люблинской и Ставропольской улиц в Москве восстановлено после столкновения двух автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Люблинской улице в районе дома №50 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Отмечалось, что было затруднено движение на перекрестке Люблинской и Ставропольской улиц. 

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