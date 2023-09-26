Экс-главу Верховного суда Украины оставили под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила сумму залога с $1,49 млн до $1,22 млн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отказалась удовлетворить просьбу адвокатов бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест, но уменьшила сумму залога с 55 млн гривен ($1,49 млн) до 45 млн гривен ($1,22 млн). Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Апелляция ВАКС оставила Князева в СИЗО, но уменьшила залог до 45 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Отмечается, что защита просила заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. На заседании Князев заявил, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд признает его виновным. Он также пожаловался на то, что все имущество и все счета его и его близких родственников арестованы, из-за чего он не только не имеет возможности внести залог, но даже не может оплатить доступ к интернету в СИЗО, чтобы готовиться к суду.

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Затем апелляционная палата ВАКС дважды уменьшала сумму залога и продлевала срок содержания под стражей. 7 сентября ВАКС продлил срок ареста Князева до 16 октября.