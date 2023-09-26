На Тайване мужчине дали полгода тюрьмы за брошенный окурок, который привел к пожару

Ущерб от инцидента составил около $121,1 млн

ГОНКОНГ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд тайваньского города Таоюань приговорил рабочего склада к шести месяцам тюремного заключения из-за брошенного им окурка, который привел к сильному пожару на складе компании Carrefour. Как сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, ущерб от пожара составил 3,9 млрд новых тайваньских долларов (около $121,1 млн).

Пожар произошел 14 марта 2022 года. Камеры зафиксировали, как сотрудник склада по фамилии Сюй дважды покурил возле места хранения палет, которые спустя 10 минут загорелись. Огонь начал быстро распространяться, в результате пожара выгорело 12 тыс. кв. м складских помещений, также сгорела установка с солнечными батареями.

Экспертиза показала, что причиной пожара не могли стать легковоспламеняющиеся материалы или электрическое оборудование. Подсудимый в ходе заседания утверждал, что тушил окурки и надлежащим образом избавлялся от них. Однако видеозапись со склада подтвердила, что он был единственным из сотрудников, кто находился возле места возгорания.

Приговор может быть обжалован и заменен на штраф в размере 1 тыс. новых тайваньских долларов за каждые сутки заключения, что составляет в общей сложности около 183 тыс. (примерно $5,7 тыс.) за полгода тюрьмы.