На Украине четырех экс-руководителей госкомпании обвинили в хищении $62 млн

Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в хищении $62 млн четырем бывшим генеральным директорам государственного предприятия "Заря" - "Машпроект", ведущего производителя газотурбинного оборудования в стране.

"26 сентября 2023 года НАБУ и САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура] при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции предъявили бывшим руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента обвинение в завладении в составе организованной группы $62 млн", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Все подозреваемые обвиняются в совершенных в составе организованной группы присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, руководство предприятия заключило соглашение с иностранной компанией, которая должна была оказывать услуги по поиску партнеров для заключения экспортных контрактов. За эти услуги она получила в 2013-2018 годах $62 млн. Следствие установило, что иностранная компания не оказывала реальных услуг, а договор был составлен с целью вывода средств за рубеж и их присвоения руководством госкомпании.

В ходе следствия с целью получения доказательств НАБУ и САП направили запросы о международно-правовой помощи в более чем 20 стран, в частности в Индию, Швейцарию и Латвию.