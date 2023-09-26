26 сентября, 17:32

В Мордовии врачи выписали всех учеников медколледжа, отравившихся газом

Всего за медпомощью обратились 37 человек

ТАСС, 26 сентября. Врачи выписали всех отравившихся газом учащихся медицинского колледжа в Мордовии, рассказал ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"Все [пострадавшие] выписаны", - сказал Маркин.

Обращения от учащихся Краснослободского медицинского колледжа, в том числе несовершеннолетних, стали поступать днем 21 сентября. У пострадавших выявили признаки отравления, предположительно, бытовым газом. Всего за медпомощью обратились 37 человек, в основном это студенты медколледжа в возрасте от 16 до 20 лет.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По данным управления Роспотребнадзора по республике, превышения ПДК вредных веществ на территории колледжа, а также на расположенной недалеко газораспределительной станции после отравления не выявлено. 

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