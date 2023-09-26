В Подмосковье у ТЦ молодые люди избили мужчину

Также пострадала его малолетняя дочь

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа молодых людей в ходе конфликта избила мужчину, который находился возле торгового центра в Щелкове с женой и маленьким ребенком. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, также пострадал ребенок, который был в коляске.

Инцидент произошел на улице Заречной. "По предварительной информации, мужчина с женой и малолетней дочерью 2022 года рождения находились возле одного из торговых центров, где у них произошел конфликт с группой молодых людей, которые нанесли потерпевшему несколько ударов. В ходе потасовки детская коляска перевернулась, в результате чего девочка упала на землю", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что ребенок был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили. "В настоящее время полицейскими установлен и доставлен в территориальный отдел один из участников конфликта 2002 года рождения", - добавили в главке. Принимаются меры к розыску иных участников данного инцидента.