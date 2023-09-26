Не менее 40 человек пострадали при разгоне протестов в штате Манипур в Индии

На фоне новой волны беспорядков власти ограничили доступ к интернету в регионе

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек пострадали при разгоне полицией протестных акций в северо-восточном индийском штате Манипур. На фоне новой волны беспорядков власти в очередной раз ограничили доступ к интернету в регионе, сообщил новостной портал India Today NE.

Поводом для протестов стали обнародованные накануне фотографии, на которых местные активисты опознали тела пропавших ранее подростков из племени мейтеи. Представители общины считают, что их убили боевики из племени куки.

Власти штата объявили о начале расследования предполагаемого убийства, тем не менее в регионе вспыхнули многотысячные протесты, активное участие в них принимали студенты. По данным портала, они вступали в стычки с представителями полиции, правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ и дубинки. В результате пострадали не менее 40 человек, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Из-за беспорядков правительство штата объявило, что школы будут закрыты в ближайшие три дня. Кроме того, на пять дней вновь вводится ограничение на использование мобильного интернета. Это произошло всего через три дня после того, как были полностью сняты введенный еще в мае ограничительные меры.

Весной представители этнической группы мейтеи в Манипуре потребовали наделить их статусом зарегистрированной касты, который дает ряд привилегий. Это вызвало протест со стороны племени куки, составляющего большинство населения штата. В начале мая организации куки провели марш, после которого вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен. Наиболее активная фаза межэтнического насилия пришлась на тот же месяц. В столкновениях к сегодняшнему дню погибли не менее 175 человек.